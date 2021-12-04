Проезд на общественном транспорте в Ижевске подорожал до 27 рублей при оплате наличными

Стоимость проездных билетов выросла на 8,7%. Фото: Амир Закиров

С сегодняшнего дня, 4 декабря, в Ижевске подорожал проезд на общественном транспорте. Стоимость проезда отныне составляет 27 рублей за наличный расчет и 25 рублей по оплате картой. Об этом напомнил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «КП-Ижевск» 3 декабря.

«Изменится и стоимость проездных билетов. Она вырастет на 8,7% для граждан, школьников и студентов. «Все действующие сейчас льготы будут сохранены. Финансирование из бюджета города на эти цели по-прежнему предусмотрено», - отметил градоначальник.

Напомним, новый предельный тариф на перевозку пассажиров в общественном транспорте Ижевска был принят 23 ноября на заседании комиссии по тарифному регулированию Минстроя Удмуртии. Повышение обосновывалось ростом цен на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти, а также необходимостью индексации заработной платы сотрудников транспортных компаний и исполнения обязательств по социальным гарантиям и льготам, предусмотренным коллективными договорами.

Продолжается и процесс модернизации автобусного парка – на это тоже требуются средства.

«Уже не новость, что в этом году автопарк «ИПОПАТ» пополнился сотней новых автобусов. Часть из них уже работают на маршрутах, остальные проходят последнюю подготовку. До конца года все они выйдут на улицы города. Продолжается модернизация вагонов, переданных Ижевску из Москвы. Работники ИжГЭТа очень скрупулёзно подходят к обновлению вагонов. Это не так затратно, как закупать новые троллейбусы, но, тем не менее, требует времени. 11 троллейбусов уже на линии. Еще 5 будут готовы до конца года», - рассказал Бекмеметьев.

Так, в 2022 году «ИПОПАТ» планирует оснастить весь автобусный парк системами аудиоинформирования об остановках, системами видеонаблюдения и электронными табло с трансляцией маршрутов и остановочных пунктов. В машинах установят оборудование для более удобного безналичного расчета. Кроме того, планируется разработка и внедрение мобильного приложения, в котором пассажиры смогут отслеживать движение автобусов в онлайн-режиме.

Напомним, в прошлом году тарифы на проезд в общественном транспорте подняли сразу на 5 рублей.

СПРАВКА КП

Стоимость проезда на автобусе в некоторых городах и регионах ПФО:

Киров –26 руб. (наличный и безналичный расчет);

Пермский край – 33 руб. (наличный и безналичный расчет);

Башкортостан - 29 руб. за наличный расчет и 24 руб. – за безналичный;

Казань – 35 руб. за наличный расчет и 30 руб. – за безналичный;

Самара – 32 руб. за наличный расчет и 29 руб. за безналичный.

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