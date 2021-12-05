Погода на 5 декабря: гололед и резкое похолодание к вечеру ожидают в Ижевске

На дорогах ожидается гололедица Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня воскресенье, 5 декабря. Рассказываем о погоде на день.

Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске, переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха днем -4°... -6°С. К вечеру столбик термометра может опуститься до - 16°С. Ветер юго-западный, 4-8 м/с. На дорогах гололедица.

Берегите себя! Хорошего вам дня!

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