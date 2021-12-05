Карта распространения коронавируса на 5 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус подтвердился у 124 жителей Ижевска. Фото: pixabay.com
По данным регионального оперштаба, на утро 5 декабря коронавирусом заболели еще 204 жителя Удмуртии. 159 человек выздоровели, их выписали. 6 человек скончались. В числе заболевших 33 ребенка и 23 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб УР
Ижевск — 35 702 (+124 по отношению к утру 4 декабря)
Воткинск — 4 027 (+18)
Воткинский район — 1 274 (+12)
Сюмсинский район — 895 (+8)
Сарапул — 2 773 (+7)
Селтинский район — 717 (+6)
Киясовский район — 486(+6)
Завьяловский район — 2 729 (+4)
Увинский район — 2 638 (+3)
Камбарский район — 784 (+3)
Вавожский район — 707 (+3)
Малопургинский район — 862 (+3)
Алнашский район — 1 011 (+2)
Шарканский район — 1 207 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 952 (+1)
Можга — 3 608 (+1)
Можгинский район — 1 081 (+1)
Глазов — 3 306
Игринский район — 1 999
Кезский район — 485
Балезинский район — 1 248
Юкаменский район — 591
Ярский район — 487
Граховский район — 496
Кизнерский район — 687
Красногорский район — 605
Сарапульский район — 738
Глазовский район — 613
Каракулинский район — 570
Дебесский район — 508
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