Карта распространения коронавируса на 5 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус подтвердился у 124 жителей Ижевска. Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба, на утро 5 декабря коронавирусом заболели еще 204 жителя Удмуртии. 159 человек выздоровели, их выписали. 6 человек скончались. В числе заболевших 33 ребенка и 23 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб УР

Ижевск — 35 702 (+124 по отношению к утру 4 декабря)

Воткинск — 4 027 (+18)

Воткинский район — 1 274 (+12)

Сюмсинский район — 895 (+8)

Сарапул — 2 773 (+7)

Селтинский район — 717 (+6)

Киясовский район — 486(+6)

Завьяловский район — 2 729 (+4)

Увинский район — 2 638 (+3)

Камбарский район — 784 (+3)

Вавожский район — 707 (+3)

Малопургинский район — 862 (+3)

Алнашский район — 1 011 (+2)

Шарканский район — 1 207 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 952 (+1)

Можга — 3 608 (+1)

Можгинский район — 1 081 (+1)

Глазов — 3 306

Игринский район — 1 999

Кезский район — 485

Балезинский район — 1 248

Юкаменский район — 591

Ярский район — 487

Граховский район — 496

Кизнерский район — 687

Красногорский район — 605

Сарапульский район — 738

Глазовский район — 613

Каракулинский район — 570

Дебесский район — 508

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