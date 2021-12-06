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Происшествия6 декабря 2021 7:08

Пешехода сбили у студенческих общежитий на улице 10 лет Октября в Ижевске

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Дмитрий Коренев
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Пешеход получил травмы, его госпитализировали. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Пешеход получил травмы, его госпитализировали. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В минувшую субботу,4 декабря, около 18:55, напротив дома №55А (общежитие №3 Удмуртского госуниверситета) произошло ДТП с пострадавшим пешеходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 20-лений водитель автомобиля LADA Vesta сбил 42-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, был госпитализирован», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при его отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

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