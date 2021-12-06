Пешехода сбили у студенческих общежитий на улице 10 лет Октября в Ижевске

Пешеход получил травмы, его госпитализировали. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В минувшую субботу,4 декабря, около 18:55, напротив дома №55А (общежитие №3 Удмуртского госуниверситета) произошло ДТП с пострадавшим пешеходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 20-лений водитель автомобиля LADA Vesta сбил 42-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, был госпитализирован», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при его отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

200 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Очевидцы сообщили об эвакуации детей из школы и детского сада на улице Тимирязева в Ижевске