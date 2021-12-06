Температурный рекорд обновился в Удмуртии в минувшие выходные

На метеостанции Ижевск максимальная температура воздуха достигла значения 3,3°С. Фото: Амир Закиров

В минувшую субботу, 4 декабря, температура воздуха в Удмуртии повысилась до рекордных +2..+3,5°С. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

«На метеостанции Ижевск максимальная температура воздуха достигла значения 3,3°С, тем самым обновив рекорд 1961 года, тогда температура воздуха достигла 2,5°С. Напомним, это уже второй температурный рекорд нынешней календарной зимы», - говорится в сообщении (речь о том, что 1 декабря стало самым теплым за последние 30 лет).

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Очевидцы сообщили об эвакуации детей из школы и детского сада на улице Тимирязева в Ижевске

Пешехода сбили у студенческих общежитий на улице 10 лет Октября в Ижевске