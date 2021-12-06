Карта распространения коронавируса на 6 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 121 жителя Ижевска. Фото: Амир Закиров
По данным регионального оперштаба, на утро 6 декабря коронавирусом заболели еще 200 жителей Удмуртии. 164 человека выздоровели, их выписали. 4 человека скончались. В числе заболевших 30 детей и 43 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб Удмуртии
Ижевск — 35 823 (+121 по отношению к утру 5 декабря)
Воткинск — 4 048 (+21)
Воткинский район — 1 289 (+15)
Каракулинский район — 581 (+11)
Селтинский район — 724 (+7)
Якшур-Бодьинский район — 958 (+6)
Сюмсинский район — 901 (+6)
Завьяловский район — 2 732 (+3)
Балезинский район — 1 250 (+2)
Увинский район — 2 640 (+2)
Малопургинский район — 863 (+1)
Сарапульский район — 739 (+1)
Шарканский район — 1 208 (+1)
Юкаменский район — 592 (+1)
Сарапул — 2 774 (+1)
Глазов — 3 307 (+1)
Можга — 3 608
Игринский район — 1 999
Можгинский район — 1 081
Алнашский район — 1 011
Камбарский район — 784
Вавожский район — 707
Кизнерский район — 687
Глазовский район — 613
Красногорский район — 605
Дебесский район — 508
Ярский район — 487
Киясовский район — 486
Граховский район — 496
Кезский район — 485
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