Карта распространения коронавируса на 6 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 121 жителя Ижевска. Фото: Амир Закиров

По данным регионального оперштаба, на утро 6 декабря коронавирусом заболели еще 200 жителей Удмуртии. 164 человека выздоровели, их выписали. 4 человека скончались. В числе заболевших 30 детей и 43 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб Удмуртии

Ижевск — 35 823 (+121 по отношению к утру 5 декабря)

Воткинск — 4 048 (+21)

Воткинский район — 1 289 (+15)

Каракулинский район — 581 (+11)

Селтинский район — 724 (+7)

Якшур-Бодьинский район — 958 (+6)

Сюмсинский район — 901 (+6)

Завьяловский район — 2 732 (+3)

Балезинский район — 1 250 (+2)

Увинский район — 2 640 (+2)

Малопургинский район — 863 (+1)

Сарапульский район — 739 (+1)

Шарканский район — 1 208 (+1)

Юкаменский район — 592 (+1)

Сарапул — 2 774 (+1)

Глазов — 3 307 (+1)

Можга — 3 608

Игринский район — 1 999

Можгинский район — 1 081

Алнашский район — 1 011

Камбарский район — 784

Вавожский район — 707

Кизнерский район — 687

Глазовский район — 613

Красногорский район — 605

Дебесский район — 508

Ярский район — 487

Киясовский район — 486

Граховский район — 496

Кезский район — 485

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