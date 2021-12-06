Астропрогноз на 2022-й: ижевский астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака

Астролог из Ижевска Александра Шайфуллина. Фото: Амир Закиров

Астропрогноз на 2022-й для ижевчан: важные даты в наступающем году. Астролог из Ижевска Александра Шайфуллина рассказала, что ждет все знаки зодиака в конце года, каким будет наступающий, а также о важных датах.

Какие дела лучше отложить до января, а что нужно точно закончить в 2021-м? Слушайте в новом выпуске подкаста от радио «КП» — Ижевск.

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Больничные и пособия – 2022 в Удмуртии: что изменится для работников и работодателей

Андрей Исаев и Татьяна Мосова будут представлять Удмуртию в генсовете «Единой России»