Мороз до -20 °С ожидается в Ижевске 7 декабря

Одевайтесь теплее, на улице морозно
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 7 декабря. Рассказываем о погоде на день.
Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем -20 °С. К вечеру столбик термометра опуститься до
-21 °С. Ветер восточный,1 м/с. На дорогах гололедица.
Берегите себя! Хорошего вам дня!
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