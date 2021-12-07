Мороз до -20 °С ожидается в Ижевске 7 декабря

Одевайтесь теплее, на улице морозно Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 7 декабря. Рассказываем о погоде на день.

Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем -20 °С. К вечеру столбик термометра опуститься до

-21 °С. Ветер восточный,1 м/с. На дорогах гололедица.

Берегите себя! Хорошего вам дня!

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