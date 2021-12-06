Гороскоп на 7 декабря 2021 года: Близнецам стоит прислушаться к советам родных и близких людей, а Козерогам – сбавить жизненный темп

Что ждет наших читателей во вторник? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Утром будут преобладать негативные эмоции, однако к обеду ситуация улучшится. Звезды советуют не зацикливаться на ошибках и двигаться вперед.

ТЕЛЕЦ

На работе все будет просто идеально, а вот в личной жизни возможны проблемы. Вам стоит уделять больше внимания второй половинке.

БЛИЗНЕЦЫ

Прислушайтесь к советам родных и близких людей – они смотрят на ситуацию с верного ракурса. На вечер лучше ничего не планировать.

РАК

Не бойтесь проявить инициативу в амурных делах. В целом день неплохой, но вечером вы можете получить не очень приятное известие.

ЛЕВ

Стоит сосредоточиться на чем-то одном – особенной многозадачностью вы сегодня не отличаетесь. Не отказывайтесь от посторонней помощи.

ДЕВА

Не самый удачный день. С утра возникнет ощущение, что вы живете эту жизнь зря, и очень важно отделаться от этого ощущения как можно скорее, иначе оно перерастет во что-то совсем уж нехорошее.

ВЕСЫ

Обратите внимание на свое здоровье, пока еще не поздно. Также стоит отказаться от походов по магазинам.

СКОРПИОН

Звезды советуют четко следовать заранее составленному плану. Откажитесь от импровизации в любых ее проявлениях.

СТРЕЛЕЦ

Не поддавайтесь на провокации и избегайте конфликтных ситуаций. На личном фронте вероятны значительные перемены.

КОЗЕРОГ

Сбавьте темп или даже остановитесь, чтобы передохнуть. Вы и сами пока не понимаете, как сильно устали.

ВОДОЛЕЙ

Доверьтесь своей интуиции, особенно в амурных делах. Хороший день, чтобы научиться чему-то новому.

РЫБЫ

Тихий и спокойный денек, который вряд ли чем-нибудь запомнится. Возможны небольшие проблемы на работе, но они более чем решаемы.

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