Цены за проезд в автобусах Ижевска сравнили с 15 городами ПФО

В Ижевске цену на проезд в общественном транспорте повысили до 27 рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 4 декабря 2021 года цена на проезд в общественном транспорте Ижевска подорожала до 27 рублей при наличном расчете и до 25 рублей при оплате картой. Журналист «Комсомолки»-Ижевск, по аналогии с корреспондентами «КП»-Новосибирск, решила сравнить стоимость проезда на автобусах в городах Приволжского федерального округа.

Были выбраны 15 городов с населением от 250 000 человек. Итак, стоимость проезда в них составила:

Казань (население 1 257 341 чел.) – 35 руб. за наличный расчет и 30 руб. – за безналичный.

Пермь (1 049 199 чел.) – 33 руб. (наличный и безналичный расчет).

Самара (1 144 759 чел.) – 32 руб. за наличный расчет и 29 руб. за безналичный.

Уфа (1 125 933 чел.) – 29 руб. за наличный расчет и 24 руб. – за безналичный.

Тольятти (693 072 чел.) – 29 руб. при оплате наличными и 26 руб. при безналичной оплате.

Нижний Новгород (1 244 254 чел.) – 28 руб. при оплате наличными,

26 руб. банковской картой.

Пенза (516 450 чел.) – от 27 до 32 рублей, в зависимости от маршрута.

Стерлитамак (276 394 чел.) – 27 руб. при оплате наличными и банковскими картами.

Ижевск (646 468 чел.) – 27 руб. при оплате наличными и 25 руб. при оплате банковской картой.

Чебоксары (495 810 чел.) – проезд в автобусе по безналичной оплате составит 23 рубля, за наличный расчет – 27 рублей.

Саранск (317 432 чел.) – с 1 января 2022 года стоимость проезда в автобусах при безналичной оплате составит 25 руб., при оплате проезда наличными – 26 руб.

Набережные Челны (533 839 чел.) – 25 руб. за наличный расчет.

Саратов (830 155 чел.) – по безналичной оплате 21 руб. и 23 руб. за наличные.

Оренбург (572 819 чел.) – сейчас стоимость проезда в пассажирском транспорте составляет от 21 до 30 рублей (в зависимости от маршрута).

Ульяновск (625 462 чел.) – 20 руб. при оплате наличными, 18 руб. при оплате банковской картой.

Итак, среди крупных городов ПФО Ижевск занимает 9 место, если учитывать более низкую стоимость проезда по безналичному расчету.

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