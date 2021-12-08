Карта распространения коронавируса на 8 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 119 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным регионального оперштаба, на утро 8 декабря коронавирусом заболели еще 190 жителей Удмуртии. 107 человек выздоровели, их выписали. 8 человек скончались. В числе заболевших 19 детей и 41 человек старше 65 лет.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск — 36 040 (+119 по отношению к утру 7 декабря)
Глазов — 3 326 (+17)
Можга — 3 622 (+12)
Увинский район — 2 666(+12)
Камбарский район — 791(+7)
Сарапул — 2 782 (+7)
Глазовский район — 617 (+4)
Завьяловский район — 2 739 (+2)
Балезинский район — 1 252 (+2)
Каракулинский район — 583 (+2)
Малопургинский район — 866 (+2)
Вавожский район — 712 (+1)
Граховский район — 497 (+1)
Ярский район — 488 (+1)
Можгинский район — 1 083 (+1)
Воткинск — 4 062
Игринский район — 2 008
Воткинский район — 1 292
Шарканский район — 1 213
Алнашский район — 1 019
Якшур-Бодьинский район — 966
Сюмсинский район — 905
Селтинский район — 726
Сарапульский район — 739
Кизнерский район — 692
Красногорский район — 610
Юкаменский район — 592
Дебесский район — 508
Киясовский район — 486
Кезский район — 485
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