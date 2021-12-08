Карта распространения коронавируса на 8 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 119 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным регионального оперштаба, на утро 8 декабря коронавирусом заболели еще 190 жителей Удмуртии. 107 человек выздоровели, их выписали. 8 человек скончались. В числе заболевших 19 детей и 41 человек старше 65 лет.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск — 36 040 (+119 по отношению к утру 7 декабря)

Глазов — 3 326 (+17)

Можга — 3 622 (+12)

Увинский район — 2 666(+12)

Камбарский район — 791(+7)

Сарапул — 2 782 (+7)

Глазовский район — 617 (+4)

Завьяловский район — 2 739 (+2)

Балезинский район — 1 252 (+2)

Каракулинский район — 583 (+2)

Малопургинский район — 866 (+2)

Вавожский район — 712 (+1)

Граховский район — 497 (+1)

Ярский район — 488 (+1)

Можгинский район — 1 083 (+1)

Воткинск — 4 062

Игринский район — 2 008

Воткинский район — 1 292

Шарканский район — 1 213

Алнашский район — 1 019

Якшур-Бодьинский район — 966

Сюмсинский район — 905

Селтинский район — 726

Сарапульский район — 739

Кизнерский район — 692

Красногорский район — 610

Юкаменский район — 592

Дебесский район — 508

Киясовский район — 486

Кезский район — 485

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