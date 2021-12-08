Ограничения по движению междугородних автобусов сняли в Удмуртии

Руководству автотранспортных предприятий рекомендовано провести дополнительные инструктажи с водительским составом. Фото: архив КП

В Удмуртии сняли ограничения по движению междугородних автобусов, сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике. Напомним, их ввели сегодня, 8 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Руководству автотранспортных предприятий рекомендовано провести дополнительные инструктажи с водительским составом о соблюдении безопасной скорости движения автобусов с учетом изменения метеорологических условий», - говорится в сообщении.

По данным сервиса Яндекс.Погода, по состоянию на 16:15 в Ижевске −7°, небольшой снег. Скорость ветра составляет 4,2 м/с.

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