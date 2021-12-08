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Общество8 декабря 2021 14:52

Поесть и не потолстеть: как провести новогодние праздники без вреда для здоровья

Новый выпуск подкаста на радио «КП – Ижевск»
Источник:kp.ru
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В эфире радио «КП – Ижевск» - наставник по похудению и похудевший на 65 кг Виталий Ларионов. Фото: архив КП

В эфире радио «КП – Ижевск» - наставник по похудению и похудевший на 65 кг Виталий Ларионов. Фото: архив КП

Какие блюда готовить на новый год? Как подготовиться к новогодним праздникам? Почему не стоит резко садиться на диету после и вообще ограничивать себя в питании?

В эфире радио «КП – Ижевск» - наставник по похудению и похудевший на 65 кг Виталий Ларионов.

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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