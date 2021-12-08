Поесть и не потолстеть: как провести новогодние праздники без вреда для здоровья

В эфире радио «КП – Ижевск» - наставник по похудению и похудевший на 65 кг Виталий Ларионов. Фото: архив КП

Какие блюда готовить на новый год? Как подготовиться к новогодним праздникам? Почему не стоит резко садиться на диету после и вообще ограничивать себя в питании?

В эфире радио «КП – Ижевск» - наставник по похудению и похудевший на 65 кг Виталий Ларионов.

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