Водитель «Лады Калины» сбил двух пешеходов на улице 10 лет Октября в Ижевске и столкнулся с «Хондой»

Сбитые пешеходы были пьяны

8 декабря около 17:30 напротив дома №67 по улице 10 лет Октября произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

42-летний мужчина и 40-летняя женщина в состоянии опьянения переходили дорогу в неположенном месте. В этот момент их сбила «Лада Калина». За рулем находился молодой человек 2003-го года рождения с водительским стажем менее года. Потом в стоящую «Ладу Калину» врезалась «Хонда» под управлением мужчины 1977 года рождения.

Водители не пострадали, а пешеходов госпитализировали с травмами. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Пешеходам напоминают, что переходить дорогу можно только по переходу, а при его отсутствии — на перекрестке по линии тротуаров или обочин. Перед выходом на проезжую часть необходимо оценить обстановку.

Накануне город встал в 10-балльных пробках из-за снегопада. Сегодня тоже ожидается сложная погодная ситуация: снежный накат, гололедица, снегопад.

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