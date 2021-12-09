Природоохранную прокуратуру Удмуртии возглавил Феликс Шадрин

С января 2019 года этот пост занимал Алексей Быков.. Фото: Диля Ахмадишина

Новым природоохранным межрайонным прокурором Удмуртии стал советник юстиции Феликс Шадрин. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, соответствующий приказ за подписью генпрокурора РФ вышел 7 декабря.

С января 2019 года этот пост занимал Алексей Быков.

СПРАВКА КП

Шадрин Ф.В., 1985 года рождения, уроженец г. Краснокаменск Читинской области.

В 2002-2008 гг. учился в Институте права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета.

В октябре 2008 года принят на службу в органы прокуратуры Удмуртской Республики на должность помощника прокурора Завьяловского района. До назначения работал старшим помощником прокурора Завьяловского района, прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Удмуртии, прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики, заместителем природоохранного межрайонного прокурора.

Женат, воспитывает троих детей.

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