Зампред правительства Удмуртии Анатолий Строков официально покинул свой пост

О том на какую именно должность его назначат, бывший зампред регионального правительства не сообщил. Фото: vk.com/a_strokov

10 декабря стало последним рабочим днем заместителя председателя правительства Удмуртии Анатолия Строкова. На личной странице «ВКонтакте» вице-премьер сообщил, что до своего переезда на новую должность в Москве он останется советником главы республики Александра Бречалова.

«До переезда я останусь советником Главы Удмуртии по финансовой политике. В конце января – начале февраля приступлю к новым обязанностям», – написал Строков.

В том же посте экс-вице-премьер подвел личные итоги работы в Удмуртии. По его словам, за 5 лет он приобрел «верных друзей и коллег, на которых всегда можно положиться», узнал «интересных, умных, добрых, ответственных, активных и горящих идеей» людей.

«За 5 лет работы и жизни в Удмуртии уже сложно представить себя где-то еще. Я обожаю местную культуру, природу и людей, – признался Строков. – Спасибо коллегам за четкую и слаженную работу. Спасибо Правительству Удмуртской Республики за задачи, которых за эти 5 лет было немало. Многие удалось решить, воплотить в жизнь самые крупные и непростые проекты, но есть ещё над чем работать. Спасибо всем министрам и ведомствам, которые я курировал за отличную работу. Не скрою, буду очень по вам скучать! Я не раз говорил, что есть место, в котором я родился и место, где мое сердце. Это все вы».

О том на какую именно должность его назначат, бывший зампред регионального правительства не сообщил и обещал «рассказать обо всем позже». Напомним, о его уходе с поста вице-премьера Удмуртии в связи с переходом на новую должность в Москве стало известно 2 декабря.

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