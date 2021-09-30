Мать экс-министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба о своем сыне: «Он добрый, честный, отзывчивый»

Ястреба обвиняют в получении взяток на общую сумму более 14 млн рублей. Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Сегодня, 30 сентября, в Октябрьском районном суде Ижевска состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего гендиректора ГУП «ТПО ЖКХ» и экс-министра строительства и ЖКХ Удмуртии Ивана Ястреба, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве.

В качестве свидетеля на суде выступила мать обвиняемого, работающая в том же ГУП «ТПО ЖКХ». Она рассказала, что бывшему министру во всех коллективах давали положительную характеристику.

«Он добрый, честный, отзывчивый. В коллективе всегда были хорошие отношения, пользовался уважением, занимался спортом. Всегда характеризовался положительно. С большим уважением относился ко всем членам семьи, любит жену и дочь. Никаких правонарушений никогда замечено не было», – заявила она.

Подробности преступлений сына женщина узнала из прессы. Также она подчеркнула, что 11 месяцев – достаточный срок для переосмысления своей жизни и поступков (именно столько ястреб находится под арестом.

«Я до сих пор не могу понять, как это произошло, но думаю, что мой сын, даже если что-то и совершил, уже все осознал и искренне раскаивается», – заявила свидетель.

Напомним, Ивана Ястреба задержали в конце октября 2020 года. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму более 14 млн рублей. Также сторона обвинения настаивает на том, что с июля по ноябрь 2020 года под видом получения ежемесячной компенсации расходов на аренду жилья Иван Ястреб обокрал возглавляемый им ГУП на 174 тыс. руб.

Ранее стало известно, что Иван Ястреб и второй фигурант дела признали вину.

Следующее заседание назначено на 5 октября.

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