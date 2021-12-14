Гороскоп на 15 декабря 2021 года: Львов ожидает романтический вечер, а Девам стоит идти проторенной дорогой

Что ждет наших читателей в среду? Фото: unsplash.com

ОВЕН

По возможности не откладывайте дела в долгий ящик – есть риск, что вы уже никогда к ним не притронетесь. В целом день неплохой, но на личном фронте могут возникнуть проблемы.

ТЕЛЕЦ

Держите себя в руках. Утром жизнь проверит вашу психику на прочность, и от того, как вы отреагируете на ситуацию, зависит очень и очень многое.

БЛИЗНЕЦЫ

Днем возможны значительные финансовые поступления. Звезды советуют не игнорировать тревожные сигналы своего тела и обратиться к специалисту.

РАК

Не торопите события. «Все и сразу» бывает только в сказках, а вам следует набраться терпения и подождать.

ЛЕВ

Вас ожидает романтический вечер, который запомнится надолго. Аккуратнее с деньгами.

ДЕВА

Откажитесь от любых экспериментов и идите проторенной дорогой. Сегодня сход с привычной колеи может дорого вам обойтись.

ВЕСЫ

Вероятны масштабные конфликты на работе. Звезды советуют избегать споров, даже по пустякам. Вечер стоит провести в кругу семьи.

СКОРПИОН

Старайтесь тщательно обдумывать каждый свой шаг. Рисковать сегодня крайне не рекомендуется.

СТРЕЛЕЦ

Вашему удивительному везению сегодня можно только позавидовать. Будьте готовы к тому, что оно закончится так же внезапно, как и появилось.

КОЗЕРОГ

Довольно спокойный день. Звезды советуют с осторожностью отнестись к обещаниям незнакомцев и по возможности избегать общения

ВОДОЛЕЙ

Следует выбирать слова в разговоре с родными и близкими людьми – они могут страшно обидеться на любую мелочь. Чаще прислушивайтесь к своей интуиции.

РЫБЫ

Идеальный день для того, чтобы начать меняться самому и менять мир вокруг себя. Наиболее успешны будут те Рыбы, чья работа связана с творчеством в том или ином виде.

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