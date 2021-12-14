Сергей Губарев ушел с поста начальника Управления благоустройства Ижевска по собственному желанию

Губарев был назначен на эту должность всего 3 месяца назад. Фото: Амир Закиров
С 14 декабря на должность начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска временно перевели Дениса Бутылкина, ранее трудившегося на должности заместителя начальника управления. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«[Бывший начальник] Сергей Губарев покинул этот пост 13 декабря по собственному желанию», - говорится в сообщении.
Отметим, что Губарев был назначен на эту должность всего 3 месяца назад, 14 сентября. Ранее он возглавлял Службу благоустройства и дорожного хозяйства столицы Удмуртии.
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