Сергей Губарев ушел с поста начальника Управления благоустройства Ижевска по собственному желанию

Губарев был назначен на эту должность всего 3 месяца назад. Фото: Амир Закиров

С 14 декабря на должность начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска временно перевели Дениса Бутылкина, ранее трудившегося на должности заместителя начальника управления. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«[Бывший начальник] Сергей Губарев покинул этот пост 13 декабря по собственному желанию», - говорится в сообщении.

Отметим, что Губарев был назначен на эту должность всего 3 месяца назад, 14 сентября. Ранее он возглавлял Службу благоустройства и дорожного хозяйства столицы Удмуртии.

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