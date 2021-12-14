Госсовет Удмуртии принял проект Закона о бюджете Удмуртии на 2022 год в окончательном чтении

Дефицит бюджета составит 814 млн рублей. Фото: архив КП

Депутаты Государственного совета Удмуртии приняли во втором окончательном чтении проект Закона о бюджете республики на 2022 год и плановый период 2023-24 годов. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия».

«Общий объем доходов на 2022 году ожидается в размере 94,97 млрд руб., в том числе 66,97 млрд — налоговые и неналоговые поступления, почти 28 млрд — безвозмездные поступления», - пишет издание.

Отмечается, что расходы бюджета на 2022 год составят 95,78 млрд рублей. Дефицит – 814 млн рублей.

Проект бюджета поддержали 45 депутатов Госсовета, 4 проголосовали против.

Напомним, ко второму чтению проекта объем предполагаемых доходов и расходов вырос на 10,4 млрд рублей.

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