Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 15 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 55 ижевчан. Фото: unsplash.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 15 декабря в республике выявлено 103 новых случая заболевания коронавирусом. 118 человек выздоровели. 9 пациентов скончались, 147 находятся в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск – 36 604 (+55 по отношению к утру 14 декабря)
Камбарский район – 825 (+11)
Завьяловский район – 2 750 (+6)
Сарапул – 2 735 (+6)
Глазов – 3 356 (+5)
Игринский район – 2 042 (+4)
Малопургинский район – 880 (+4)
Глазовский район — 623 (+3)
Юкаменский район – 611 (+2)
Ярский район – 494 (+2)
Алнашский район – 1 037 (+1)
Балезинский район — 1 267 (+1)
Граховский район – 510 (+1)
Дебесский район – 525 (+1)
Можгинский район — 1 085 (+1)
Воткинск – 4 108
Увинский район – 2 698
Можга – 3 637
Воткинский район – 1 324
Шарканский район – 1 221
Сюмсинский район – 942
Якшур-Бодьинский район — 973
Селтинский район – 747
Сарапульский район — 745
Вавожский район — 716
Кизнерский район – 699
Красногорский район — 620
Каракулинский район – 617
Кезский район – 494
Киясовский район — 487
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