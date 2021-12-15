Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 15 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 55 ижевчан. Фото: unsplash.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 15 декабря в республике выявлено 103 новых случая заболевания коронавирусом. 118 человек выздоровели. 9 пациентов скончались, 147 находятся в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск – 36 604 (+55 по отношению к утру 14 декабря)

Камбарский район – 825 (+11)

Завьяловский район – 2 750 (+6)

Сарапул – 2 735 (+6)

Глазов – 3 356 (+5)

Игринский район – 2 042 (+4)

Малопургинский район – 880 (+4)

Глазовский район — 623 (+3)

Юкаменский район – 611 (+2)

Ярский район – 494 (+2)

Алнашский район – 1 037 (+1)

Балезинский район — 1 267 (+1)

Граховский район – 510 (+1)

Дебесский район – 525 (+1)

Можгинский район — 1 085 (+1)

Воткинск – 4 108

Увинский район – 2 698

Можга – 3 637

Воткинский район – 1 324

Шарканский район – 1 221

Сюмсинский район – 942

Якшур-Бодьинский район — 973

Селтинский район – 747

Сарапульский район — 745

Вавожский район — 716

Кизнерский район – 699

Красногорский район — 620

Каракулинский район – 617

Кезский район – 494

Киясовский район — 487

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