Гороскоп на 16 декабря 2021 года: Раки будут хандрить, а Водолеи приобретут важный жизненный опыт

Что ждет наших читателей в четверг? Фото: pixabay.com
ОВЕН
День довольно удачный. Могут возникнуть небольшие проблемы на личном фронте, но они более чем решаемы. Вечером вероятна неожиданная и приятная встреча.
ТЕЛЕЦ
День удивительных совпадений, далеко не всегда приятных. В первой половине дня вы почувствуете страшную усталость, но она довольно быстро пройдет. Не игнорируйте советы друзей.
БЛИЗНЕЦЫ
Не хватайтесь за множество дел сразу – сегодня будет непросто довести до конца даже что-то одно. Во второй половине дня весьма вероятен серьезный конфликт с начальством.
РАК
На вас навалится страшная хандра. Вылечить ее можно только и исключительно работой.
ЛЕВ
Весьма вероятно примирение с давним соперником. Первая половина дня будет довольно тягучей, однако постепенно темпы ускорятся.
ДЕВА
Не ждите у моря погоды и начинайте действовать. Звезды намекают, что у вас все получится.
ВЕСЫ
Благоприятный день в финансовом отношении, возможно поступление немаленькой суммы денег. На личном фронте при этом вероятны большие проблемы.
СКОРПИОН
Не принимайте импульсивных решений – о каждом из них в скором времени придется пожалеть. И не отказывайтесь от помощи родных и близких.
СТРЕЛЕЦ
Очевидные решения – далеко не всегда правильные. Сдерживайте негатив, особенно в отношении коллег по работе.
КОЗЕРОГ
Придется поучаствовать во множестве споров и конфликтов. Избежать их по большей части не удастся – просто будьте к этому готовы.
ВОДОЛЕЙ
В первой половине дня приобретете важный жизненный опыт. Звезды намекают, что вами хотят воспользоваться не очень хорошие люди.
РЫБЫ
Сегодня будет много общения с самыми разными людьми. Звезды намекают на значительные перемены в личной жизни.
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