Гороскоп на 16 декабря 2021 года: Раки будут хандрить, а Водолеи приобретут важный жизненный опыт

Что ждет наших читателей в четверг? Фото: pixabay.com

ОВЕН

День довольно удачный. Могут возникнуть небольшие проблемы на личном фронте, но они более чем решаемы. Вечером вероятна неожиданная и приятная встреча.

ТЕЛЕЦ

День удивительных совпадений, далеко не всегда приятных. В первой половине дня вы почувствуете страшную усталость, но она довольно быстро пройдет. Не игнорируйте советы друзей.

БЛИЗНЕЦЫ

Не хватайтесь за множество дел сразу – сегодня будет непросто довести до конца даже что-то одно. Во второй половине дня весьма вероятен серьезный конфликт с начальством.

РАК

На вас навалится страшная хандра. Вылечить ее можно только и исключительно работой.

ЛЕВ

Весьма вероятно примирение с давним соперником. Первая половина дня будет довольно тягучей, однако постепенно темпы ускорятся.

ДЕВА

Не ждите у моря погоды и начинайте действовать. Звезды намекают, что у вас все получится.

ВЕСЫ

Благоприятный день в финансовом отношении, возможно поступление немаленькой суммы денег. На личном фронте при этом вероятны большие проблемы.

СКОРПИОН

Не принимайте импульсивных решений – о каждом из них в скором времени придется пожалеть. И не отказывайтесь от помощи родных и близких.

СТРЕЛЕЦ

Очевидные решения – далеко не всегда правильные. Сдерживайте негатив, особенно в отношении коллег по работе.

КОЗЕРОГ

Придется поучаствовать во множестве споров и конфликтов. Избежать их по большей части не удастся – просто будьте к этому готовы.

ВОДОЛЕЙ

В первой половине дня приобретете важный жизненный опыт. Звезды намекают, что вами хотят воспользоваться не очень хорошие люди.

РЫБЫ

Сегодня будет много общения с самыми разными людьми. Звезды намекают на значительные перемены в личной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему нельзя запивать лекарства чаем, не опасна ли синяя заварка и кому противопоказан каркаде – разобрались вместе с врачом из Ижевска

Когда скауты появились в Удмуртии и как ими стать сейчас?

6 «небоскребов» Ижевска с высоты птичьего полета