Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 16 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 48 ижевчан. Фото: pexels.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 16 декабря в республике выявлено 105 новых случаев заболевания коронавирусом. 198 человек выздоровели. 6 пациентов скончались, 134 находятся в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Ижевск – 36 652 (+48 по отношению к утру 15 декабря)

Сюмсинский район – 951 (+9)

Воткинск – 4 116 (+8)

Завьяловский район – 2 758 (+8)

Глазов – 3 363 (+7)

Сарапульский район — 752 (+7)

Сарапул – 2 739 (+4)

Юкаменский район – 614 (+3)

Киясовский район — 489 (+2)

Малопургинский район – 882 (+2)

Можга – 3 638 (+1)

Граховский район – 511 (+1)

Камбарский район – 826 (+1)

Можгинский район — 1 086 (+1)

Увинский район – 2 699 (+1)

Шарканский район – 1 222 (+1)

Ярский район – 495 (+1)

Игринский район – 2 042

Воткинский район – 1 324

Балезинский район — 1 267

Алнашский район – 1 037

Якшур-Бодьинский район — 973

Селтинский район – 747

Вавожский район — 716

Кизнерский район – 699

Глазовский район — 623

Красногорский район — 620

Каракулинский район – 617

Дебесский район – 525

Кезский район – 494

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