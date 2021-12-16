Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 16 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 48 ижевчан. Фото: pexels.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 16 декабря в республике выявлено 105 новых случаев заболевания коронавирусом. 198 человек выздоровели. 6 пациентов скончались, 134 находятся в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Ижевск – 36 652 (+48 по отношению к утру 15 декабря)
Сюмсинский район – 951 (+9)
Воткинск – 4 116 (+8)
Завьяловский район – 2 758 (+8)
Глазов – 3 363 (+7)
Сарапульский район — 752 (+7)
Сарапул – 2 739 (+4)
Юкаменский район – 614 (+3)
Киясовский район — 489 (+2)
Малопургинский район – 882 (+2)
Можга – 3 638 (+1)
Граховский район – 511 (+1)
Камбарский район – 826 (+1)
Можгинский район — 1 086 (+1)
Увинский район – 2 699 (+1)
Шарканский район – 1 222 (+1)
Ярский район – 495 (+1)
Игринский район – 2 042
Воткинский район – 1 324
Балезинский район — 1 267
Алнашский район – 1 037
Якшур-Бодьинский район — 973
Селтинский район – 747
Вавожский район — 716
Кизнерский район – 699
Глазовский район — 623
Красногорский район — 620
Каракулинский район – 617
Дебесский район – 525
Кезский район – 494
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