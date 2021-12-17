Гороскоп на 18 декабря 2021 года: Тельцам не рекомендуется сидеть дома, а Водолеи будут непостоянны и непоследовательны

Что ждет наших читателей в субботу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Довольно приятный и спокойный денек. Звезды советуют не придавать большого значения мелким неудачам. Вечер лучше провести в компании друзей.

ТЕЛЕЦ

Идеальный день для путешествий, дальних и не очень поездок и вообще любых перемещений в пространстве. Сидеть дома категорически не рекомендуется.

БЛИЗНЕЦЫ

Во второй половине дня может сбыться ваша давняя мечта. Звезды советуют избегать серьезных физических нагрузок.

РАК

Сегодня ваша способность договариваться резко усилится. Воспользуйтесь этим, чтобы разрешить давний конфликт в свою пользу.

ЛЕВ

В первой половине дня возможны значительные денежные поступления, однако звезды рекомендуют отказаться от больших трат. Приберегите деньги на черный день.

ДЕВА

Весьма вероятно, что сегодняшний день станет точкой отсчета длительного романа. Звезды рекомендуют разнообразить свой досуг культурными мероприятиями.

ВЕСЫ

Первая половина дня будет крайне удачной. У вас все получается, а окружающие поддерживают каждое ваше начинание. После обеда прогнозируется значительный спад активности – как физической, так и эмоциональной.

СКОРПИОН

Не планируйте ничего на вторую половину дня. Все важные дела стоит закончить до обеда.

СТРЕЛЕЦ

Появится множество интересных идей, но для их реализации день не самый удачный. Звезды советуют не торопиться и обдумывать каждый свой шаг.

КОЗЕРОГ

Возможна радикальная смена жизненных ориентиров. День начнется совсем не так, как задумывалось, но не стоит из-за этого расстраиваться.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы непостоянны и непоследовательны, и это может сыграть с вами злую шутку. Лучше отказаться от походов по магазинам.

РЫБЫ

День благоприятствует длительным разговорам по душам и спокойному времяпрепровождению. Вечером могут поступить не самые приятные новости издалека.

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