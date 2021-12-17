Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 60 жителей Удмуртии. Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 17 декабря в республике выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом. 181 человек выздоровел, 8 пациентов скончались, 131 находятся в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск – 36 712 (+60 по отношению к утру 16 декабря)
Игринский район – 2 051 (+9)
Завьяловский район – 2 764 (+6)
Увинский район – 2 704 (+5)
Воткинский район – 1 328 (+4)
Дебесский район – 529 (+4)
Кезский район – 498 (+4)
Балезинский район — 1 270 (+3)
Кизнерский район – 701 (+2)
Малопургинский район – 884 (+2)
Ярский район – 497 (+2)
Алнашский район – 1 038 (+1)
Селтинский район – 748 (+1)
Юкаменский район – 615 (+1)
Воткинск – 4 117 (+1)
Глазов – 3 363
Сарапул – 2 739
Можга – 3 638
Шарканский район – 1 222
Можгинский район — 1 086
Якшур-Бодьинский район — 973
Сюмсинский район – 951
Камбарский район – 826
Сарапульский район — 752
Вавожский район — 716
Глазовский район — 623
Красногорский район — 620
Каракулинский район – 617
Граховский район – 511
Киясовский район — 489
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Правительстве Удмуртии возьмут на особый контроль проблему организации общественного транспорта в Ижевске
Александр Бречалов: «Сейчас мой дом скорее в Удмуртии»