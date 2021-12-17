Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 60 жителей Удмуртии. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 17 декабря в республике выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом. 181 человек выздоровел, 8 пациентов скончались, 131 находятся в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск – 36 712 (+60 по отношению к утру 16 декабря)

Игринский район – 2 051 (+9)

Завьяловский район – 2 764 (+6)

Увинский район – 2 704 (+5)

Воткинский район – 1 328 (+4)

Дебесский район – 529 (+4)

Кезский район – 498 (+4)

Балезинский район — 1 270 (+3)

Кизнерский район – 701 (+2)

Малопургинский район – 884 (+2)

Ярский район – 497 (+2)

Алнашский район – 1 038 (+1)

Селтинский район – 748 (+1)

Юкаменский район – 615 (+1)

Воткинск – 4 117 (+1)

Глазов – 3 363

Сарапул – 2 739

Можга – 3 638

Шарканский район – 1 222

Можгинский район — 1 086

Якшур-Бодьинский район — 973

Сюмсинский район – 951

Камбарский район – 826

Сарапульский район — 752

Вавожский район — 716

Глазовский район — 623

Красногорский район — 620

Каракулинский район – 617

Граховский район – 511

Киясовский район — 489

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