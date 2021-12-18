Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 50 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 18 декабря в республике выявлено 115 новых случаев заболевания коронавирусом. 243 человека выздоровели, 5 пациентов скончались, 123 находятся в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск – 36 762 (+50 по отношению к утру 17 декабря)
Глазов – 3 371 (+8)
Воткинск – 4 124 (+7)
Завьяловский район – 2 770 (+6)
Каракулинский район – 623 (+6)
Камбарский район – 831 (+5)
Сарапул – 2 744 (+5)
Юкаменский район – 620 (+5)
Увинский район – 2 708 (+4)
Воткинский район – 1 331 (+3)
Игринский район – 2 054 (+3)
Малопургинский район – 887 (+3)
Шарканский район – 1 225 (+3)
Сюмсинский район – 953 (+2)
Балезинский район — 1 271 (+1)
Красногорский район — 621 (+1)
Можгинский район — 1 087 (+1)
Сарапульский район — 753 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 974 (+1)
Можга – 3 638
Алнашский район – 1 038
Селтинский район – 748
Вавожский район — 716
Кизнерский район – 701
Глазовский район — 623
Дебесский район – 529
Граховский район – 511
Кезский район – 498
Ярский район – 497
Киясовский район — 489
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Итоги прямой линии Александра Бречалова 17 декабря 2021 года: проблемы с расчисткой улиц Ижевска от снега и строительство новых школ
Житель Удмуртии получил больше 12 лет колонии за насилие над малолетней девочкой