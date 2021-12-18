Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 50 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 18 декабря в республике выявлено 115 новых случаев заболевания коронавирусом. 243 человека выздоровели, 5 пациентов скончались, 123 находятся в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск – 36 762 (+50 по отношению к утру 17 декабря)

Глазов – 3 371 (+8)

Воткинск – 4 124 (+7)

Завьяловский район – 2 770 (+6)

Каракулинский район – 623 (+6)

Камбарский район – 831 (+5)

Сарапул – 2 744 (+5)

Юкаменский район – 620 (+5)

Увинский район – 2 708 (+4)

Воткинский район – 1 331 (+3)

Игринский район – 2 054 (+3)

Малопургинский район – 887 (+3)

Шарканский район – 1 225 (+3)

Сюмсинский район – 953 (+2)

Балезинский район — 1 271 (+1)

Красногорский район — 621 (+1)

Можгинский район — 1 087 (+1)

Сарапульский район — 753 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 974 (+1)

Можга – 3 638

Алнашский район – 1 038

Селтинский район – 748

Вавожский район — 716

Кизнерский район – 701

Глазовский район — 623

Дебесский район – 529

Граховский район – 511

Кезский район – 498

Ярский район – 497

Киясовский район — 489

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