Гороскоп на 19 декабря 2021 года: Близнецы почувствуют мощный прилив сил, а Тельцам стоит быть честнее со своей второй половинкой

Что ждет наших читателей в воскресенье? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Звезды советуют не рисковать и быть внимательнее к мелочам. Аккуратнее со словами – неудачно брошенная фраза может дорого вам обойтись.

ТЕЛЕЦ

Могут возникнуть проблемы на личном фронте. Звезды намекают, что вам обоим не хватает искренности в отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ

С самого утра вы почувствуете мощный прилив сил, который не иссякнет вплоть до вечера. Звезды рекомендуют не распылять силы, а направить их на решение какой-либо одной задачи.

РАК

Не бойтесь рисковать. Сегодня вы – главные везунчики зодиака.

ЛЕВ

В финансовом отношении день не самый благоприятный. Избегайте серьезных трат. Во всех остальных сферах все скорее хорошо, чем плохо.

ДЕВА

Стоит чаще прислушиваться к своей интуиции. На личном фронте вероятны значительные перемены.

ВЕСЫ

Постарайтесь закончить важные дела до обеда. Звезды предрекают вам волшебный вечер.

СКОРПИОН

Вашей коммуникабельности сегодня позавидовал бы представитель любого другого знака. Вы чувствуете людей и знаете, как подобрать ключик к каждому из них.

СТРЕЛЕЦ

Максимально спокойный день. Звезды рекомендуют провести воскресенье в кругу семьи.

КОЗЕРОГ

Не отказывайтесь от помощи родных и близких людей. Будет непросто, но вместе вы обязательно справитесь.

ВОДОЛЕЙ

Важно четко спланировать свой день и не отступать от плана ни на шаг. Риск и импровизация вам сегодня противопоказаны.

РЫБЫ

Звезды рекомендуют посвятить этот день своей второй половинке. После обеда вероятна потеря крупной суммы денег.

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