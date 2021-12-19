Коронавирусом заразились 114 жителей Удмуртии, 3 – скончались

В Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились еще 114 человек Фото: Амир Закиров

На утро 19 декабря в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились еще 114 человек. В числе заболевших: 20 детей, 23 человека старше 65 лет. Таковы данные оперштаба республики.

Больше всего заболевших в Ижевске – 52 человек и в Завьяловском районе – 18 жителей.

К сожалению, скончались 3 человека. Женщинам было 69, 70, лет. Мужчине было 85 лет. Итого от болезни в регионе скончались 3 366 человек. Еще 122 пациента находится в тяжелом состоянии.

663 346 человек всего вакцинировали. Из них 494 451 получил второй компонент. 114 704 человека получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.

По данным на 19 декабря в Удмуртии зарегистрировано 78 194 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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