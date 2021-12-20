Школе кадетского движения в Ижевске присвоили имя Олега Матвеева

Школа получила свой статус еще в 2017 году. Фото: пресс-служба Ижевска

Школа кадетского движения получила имя действующего сотрудника Росгвардии, командира ОМОНа Управления Росгвардии по Удмуртской Республике Олега Матвеева. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

«Для меня это событие - большая честь и ответственность. В этой школе я сделал первые шаги на пути к своей цели - стать офицером. Постараюсь оправдать высокое доверие и помочь сегодняшним кадетам и будущим защитникам России в их достойном выборе - служению Родине», — высказался Олег Матвеев.

Росгвардеец с 2011 года регулирует кадетское движение. Образовательное учреждение получило свой статус в 2017 году.

Замглавы администрации Ижевска по социальной политике добавляет, что школам города стали присваивать имена выдающихся людей.

«Здорово, что наряду с историческими личностями, такими как, Александр Пушкин, Габдулла Тукай, маршал Фалалеев, адмирал Стариков, ижевским школам присваиваются имена наших современников - это задает особенно высокую планку для всего коллектива», — прокомментировал он.

СПРАВКА

Олег Матвеев прошел путь от службы милиционером до командира мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике. Он участвовал в контртеррористической операции, в боевых действиях на Северном Кавказе. Там он неоднократно получал взрывные и огнестрельные ранения.

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