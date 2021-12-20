37-летнего охранника магазина в Ижевске подозревают в хищении 4 тысяч рублей с карты покупательницы

Покупательница обронила карту в магазине, и ее нашел охранник Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

22-летняя ижевчанка обратилась в полицию и рассказала, что с ее карты украли 4 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Девушка сходила в магазин, а по возвращении обнаружила СМС, что с ее счета списали крупную сумму. Карты при ней не было.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 37-летнего охранника супермаркета. Он признался, что нашел карту в магазине, но не стал возвращать ее владелице. Вместо этого мужчина потратил деньги на себя.

Подозреваемый возместил ущерб. Тем не менее уже возбуждено уголовное дело по по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счета). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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