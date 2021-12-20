Минздрав Удмуртии: раненый врач городской больницы успешно прооперирован

Фото: архив КП

Состояние врача ижевской ГБ №3, пострадавшего от рук 12-летнего пациента с ножом, не вызывает опасений. Как сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии, его успешно прооперировали.

«Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас он находится на лечении в стационаре», - говорится в сообщении.

Напомним, 44-летнего жителя Ижевска подозревают в покушении на убийство врача руками 12-летнего сына. По данным следствия, 18 декабря он обратился в инфекционное отделение ижевской городской больницы №3 в связис повышенной температурой у сына. После приема мужчина начал конфликтовать с врачом, будучи недоволен порядком сдачи медицинских анализов. В ходе конфликта подозреваемый дал сыну указание ударить врача ножом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Исполняющим обязанности главы Минсельхоза Удмуртии назначен Михаил Юдин

Мужчину с опием и семенами мака задержали в Глазове