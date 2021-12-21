Гороскоп на 22 декабря 2021 года: Скорпионам противопоказано врать, а Рыбам стоит проявить инициативу на личном фронте

Что ждет наших читателей в среду? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Утром вы можете почувствовать мощный прилив сил. Успейте закончить все важные дела до обеда – звезды намекают на резкое снижение активности во второй половине дня.

ТЕЛЕЦ

Довольно активный и творческий денек. Жизнь будет подталкивать вас к рискованным решениям – не сопротивляйтесь, иначе рискуете вообще ничего не сделать.

БЛИЗНЕЦЫ

Идеальный день для дальних поездок и любой физической активности. На личном фронте наблюдается временное затишье.

РАК

Сегодня вы выходите победителем из любых споров и конфликтов, и далеко не всегда по причине своей правоты. Звезды рекомендуют воспользоваться этим с умом.

ЛЕВ

Начало дня будет сумбурным, но к обеду все устаканится. Не поддавайтесь на провокации со стороны коллег по работе.

ДЕВА

Звезды советуют не перерабатывать и хотя бы иногда отдыхать. Возможны резкие перемены на личном фронте.

ВЕСЫ

Исключительно тихий и спокойный день. Во второй половине дня вероятны значительные денежные поступления.

СКОРПИОН

Звезды намекают, что даже маленькая ложь может привести к большим проблемам. Старайтесь быть честными хотя бы с близким окружением.

СТРЕЛЕЦ

На вас свалится гора рутинной работы, которую невозможно разгрести в одиночку. Попросите помощи коллег – они не откажут.

КОЗЕРОГ

Прекрасный день, чтобы научиться чему-то новому. Можно существенно продвинуться в изучении иностранных языков или же языков программирования.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы в который раз убедитесь, что внешняя красота вовсе не гарантирует внутреннюю. Вечер стоит провести со своей второй половинкой.

РЫБЫ

Вполне вероятно, что давний враг станет ценным союзником. Звезды рекомендуют проявить инициативу на личном фронте.

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