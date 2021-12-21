Реконструкция ледового дворца в Ижевске начнется в 2022 году

Фото: Диля Ахмадишина

Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» в столице Удмуртии начнется в 2022 году. Об этом в ходе выступления перед депутатами регионального парламента заявил глава региона Александр Бречалов.

«Начинаем работы в 2022 году, крайний срок окончания – начало 2024 года. Это очень сложный проект, мы долго к нему подступались. Поднимались и вопросы о новом строительстве, и как реконструировать, и разные варианты по суммам. На наш взгляд, мы выбрали оптимальный вариант», - заявил он.

Напомним, в конце ноября стало известно, что ледовый дворец не будут реконструировать в текущем году. В марте глава Минспорта Удмуртии Александр Варшавский заявлял о скором закрытии дворца на реконструкцию, однако этого не произошло. Сроки начала работ сдвигаются далеко не в первый раз. О необходимости реконструкции спортивного объекта говорят с 2017 года.

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