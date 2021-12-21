Кристина Орбакайте вышла в свет в платье от жены экс-вице-премьера Удмуртии

Мероприятие состоялось 19 декабря. Фото: @orbakaite_k

Известная певица, Заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте приняла участие в открытии пространства BoscoFamily в Петровском Пассаже в Москве. Она вышла в свет в платье от дизайнера Алевтины Грушиной – жены бывшего первого вице-премьера Удмуртии Александра Свинина.

Фото: @orbakaite_k (скриншот сторис)

Кристина Орбакайте выложила фотографию у себя в социальных сетях, отметив при этом аккаунт Алевтины. Наряд у Кристины получился довольно откровенным: она была в корсетном обтягивающем платье из черного денима с покрытием и с бретельками-цепочками на одно плечо.

«Чистый секс» – такое описание у платье на сайте дизайнера. Его стоимость – от 15 тысяч рублей.

Фото: @orbakaite_k

Напомним, в конце 2019 года дизайнер выпустила коллекцию одежды ALEVTINA GRUSHINA. Тогда Алевтина говорила, что смелость – отличительная черта ее нарядов.

«Смелость опрокинуть нормы, смелость выделяться, смелость быть сексуальной, смелость испытывать оргазм от себя. Смелость жить, проявляться и тащиться от того, какая ты женщина», – писала тогда о новинках Алевтина Грушина.

Отметим, мероприятие состоялось 19 декабря. Это был праздничный, театральный перформанс, где гости попадали на стилизованную съемочную площадку новогоднего фильма. В нем приняли участие, наверное, все известные актеры и певцы нашей страны – Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Евгений Миронов, Иван Ургант, Андрей Малахов, Лиза Арзамасова, Филипп Киркоров и другие.

Напомним, супруг Алевтины, Александр Свинин, назначенный в 2017 году первым вице-премьером Удмуртии, после трех лет работы в республике был назначен торгпредом в Сингапур.

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