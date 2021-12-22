Последние новости Ижевска и России на утро 22 декабря 2021: повышение платы за вывоз мусора и продление заморозки накопительной пенсии до 2024 года

Без увеличения тарифа регоператор не смог бы исполнить взятые на себя обязательства. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 декабря, среда. Синоптики обещают резкое похолодание. Температура воздуха к вечеру упадет до -20,-22 °С. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 3-8 м/с. На дорогах гололедица, снежный накат.

А сейчас мы вспомним самые важные новости на сегодняшнее утро.

В УДМУРТИИ ВЫРАСТЕТ ПЛАТА ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Без увеличения тарифа регоператор не смог бы исполнить взятые на себя обязательства. Фото: Амир Закиров

В республике с лета 2022 года поднимутся тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. Повышение составит менее 1%. Подробнее

ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ ИЗ НОВОСИБИРСКА ПРИЗЕМЛИЛСЯ В ИЖЕВСКЕ

Фото: АО «Ижавиа»

20 декабря в аэропорт столицы Удмуртии прибыл первый рейс из Новосибирска, открыв прямое авиасообщение между двумя городами. Борт авиакомпании S7 Airlines привез в Ижевск 46 пассажиров.

Подробнее о расписании можно узнать по ссылке.

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ В ПЛАТЬЕ ОТ ЖЕНЫ ЭКС-ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА УДМУРТИИ

Фото: @orbakaite_k

Известная певица, Заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте приняла участие в открытии пространства BoscoFamily в Петровском Пассаже в Москве. Она вышла в свет в платье от дизайнера Алевтины Грушиной – жены бывшего первого вице-премьера Удмуртии Александра Свинина. Подробнее

В ГОССОВЕТЕ УДМУРТИИ УВЕЛИЧИТСЯ ЧИСЛО ДЕПУТАТОВ-ОДНОМАНДАТНИКОВ

Фото: Константин Ившин

И уменьшится количество депутатов, избираемых по партийным спискам. Подробнее

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «ИЖСТАЛЬ» НАЧНУТ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» в столице Удмуртии начнется в 2022 году. Об этом в ходе выступления перед депутатами регионального парламента заявил глава региона Александр Бречалов. По его словам, крайний срок завершения работ – 2024 год. Подробнее

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОДЛИЛ ЗАМОРОЗКУ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ РОССИЯН ДО 2024 ГОДА

Это снизит трансферт из федерального бюджета в ПФР на 772,9 миллиарда рублей. Подробнее