Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 3:56

Последние новости Ижевска и России на утро 22 декабря 2021: повышение платы за вывоз мусора и продление заморозки накопительной пенсии до 2024 года

«Комсомолка» собрала самые важные события на сегодняшнее утро
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Без увеличения тарифа регоператор не смог бы исполнить взятые на себя обязательства. Фото: Амир Закиров

Без увеличения тарифа регоператор не смог бы исполнить взятые на себя обязательства. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 декабря, среда. Синоптики обещают резкое похолодание. Температура воздуха к вечеру упадет до -20,-22 °С. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 3-8 м/с. На дорогах гололедица, снежный накат.

А сейчас мы вспомним самые важные новости на сегодняшнее утро.

В УДМУРТИИ ВЫРАСТЕТ ПЛАТА ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Без увеличения тарифа регоператор не смог бы исполнить взятые на себя обязательства. Фото: Амир Закиров

Без увеличения тарифа регоператор не смог бы исполнить взятые на себя обязательства. Фото: Амир Закиров

В республике с лета 2022 года поднимутся тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. Повышение составит менее 1%. Подробнее

ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ ИЗ НОВОСИБИРСКА ПРИЗЕМЛИЛСЯ В ИЖЕВСКЕ

Фото: АО «Ижавиа»

Фото: АО «Ижавиа»

20 декабря в аэропорт столицы Удмуртии прибыл первый рейс из Новосибирска, открыв прямое авиасообщение между двумя городами. Борт авиакомпании S7 Airlines привез в Ижевск 46 пассажиров.

Подробнее о расписании можно узнать по ссылке.

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ В ПЛАТЬЕ ОТ ЖЕНЫ ЭКС-ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА УДМУРТИИ

Фото: @orbakaite_k

Фото: @orbakaite_k

Известная певица, Заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте приняла участие в открытии пространства BoscoFamily в Петровском Пассаже в Москве. Она вышла в свет в платье от дизайнера Алевтины Грушиной – жены бывшего первого вице-премьера Удмуртии Александра Свинина. Подробнее

В ГОССОВЕТЕ УДМУРТИИ УВЕЛИЧИТСЯ ЧИСЛО ДЕПУТАТОВ-ОДНОМАНДАТНИКОВ

Фото: Константин Ившин

Фото: Константин Ившин

И уменьшится количество депутатов, избираемых по партийным спискам. Подробнее

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «ИЖСТАЛЬ» НАЧНУТ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» в столице Удмуртии начнется в 2022 году. Об этом в ходе выступления перед депутатами регионального парламента заявил глава региона Александр Бречалов. По его словам, крайний срок завершения работ – 2024 год. Подробнее

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОДЛИЛ ЗАМОРОЗКУ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ РОССИЯН ДО 2024 ГОДА

Это снизит трансферт из федерального бюджета в ПФР на 772,9 миллиарда рублей. Подробнее

ИнтересноеДоброе утро, Ижевск!