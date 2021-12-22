«Хотела защитить ребенка от несчастливой жизни»: суд признал невменяемой жительницу Сарапула, зарезавшую спящего 12-летнего сына

Рано утром 19 июня текущего года мать нанесла своему спящему сыну несколько ножевых ранений в область груди. Фото: Диля Ахмадишина

Верховный суд Удмуртии признал невменяемой 34-летнюю жительницу Сарапула, которая зарезала своего спящего 12-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Побудительным мотивом содеянного стало желание матери защитить ребенка от несчастливой жизни», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ранее женщина добровольно лечилась у психиатра, ориентировалась в бытовых вопросах, работала, хорошо относилась к сыну и в целом была неагрессивна.

Суд назначил женщине принудительное психиатрическое лечение в специализированном стационаре.

Напомним, рано утром 19 июня текущего года мать нанесла своему спящему сыну несколько ножевых ранений в область груди, после чего сама сообщила в полицию об убийстве.

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