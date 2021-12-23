Водителя врезавшегося в столб автобуса в Ижевске признали виновным в нарушении ПДД

27 февраля 2021 года автобус врезался в световую опору. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В Ижевске суд признал виновным в нарушении ПДД водителя автобуса НефАЗ маршрута №22, который 27 февраля текущего года не справился с управлением при повороте с ул. Буммашевской на ул. Удмуртскую и врезался в столб. Напомним, в той аварии пострадали несколько пассажиров. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей, однако его защитник попытался обжаловать приговор.

«Не согласившись с постановлением суда, защитник лица, привлекаемого к административной ответственности, обратился в Верховный Суд Удмуртской Республики с жалобой, в которой просил решение районного суда отменить, принять новое решение по делу. В обоснование жалобы указал, что водителем не превышался разрешенный скоростной режим, а причиной аварии послужил снежный накат и наледь, образовавшиеся вследствие сложных метеорологических условий – говорится в сообщении.

Защитник указал, что городские службы Ижевска ненадлежащим образом очистили дорогу.

Рассмотрев его доводы, Верховный суд Удмуртии признал правильными выводы суда первой инстанции и отклонил жалобу.

«Отклоняя доводы жалобы защитника, Верховный Суд указал, что выполнение п. 10.1 ПДД предусматривает не только обязанность водителя вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, но и учитывать при этом дорожные и метеорологические условия, что предполагает персональную ответственность водителя. При этом наличие снега и наледи на дороге само по себе не исключает того, что водитель должен заранее оценить ситуацию и выбрать подходящий скоростной режим для того, чтобы безопасно совершить маневр в конкретной ситуации на конкретном участке дороги», - пишет Объединенная пресс-служба судов республики.

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