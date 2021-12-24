Директору «управляйки» в Сарапуле предъявили окончательное обвинение в получении 24 коммерческих подкупов

Мужчина ранее уже был судим за мошенничество в сфере ЖКХ. Фото: Сергей Грачев

38-летнему ижевчанину предъявили окончательное обвинение в получении коммерческих подкупов в бытность директором управляющей компании в Сарапуле, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

«В период с 2019 по 2020 г.г. при заключении договоров на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Сарапула, находящихся в ведении его управляющей компании, обвиняемый получил 24 коммерческих подкупа от руководителей коммерческих организаций на общую сумму около 2 млн. руб.», – говорится в сообщении.

В рамках расследования была изъята интересующая следствие финансовая документация, допрошены свидетели. Обвиняемому грозит штраф до 1 млн рублей, либо до пяти лет лишения свободы со штрафом размере до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа.

Напомним, мужчина ранее уже был судим за мошенничество в сфере ЖКХ.

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