Поиски упавшего вертолета Ми-2 в Увинском районе Удмуртии: экипаж пока не найден, поиски усилены

Группировка сил спасения усилена и прочесывает местность. Фото: Приволжское СУ на транспорте

Поиски экипажа упавшего в Увинском районе вертолета Ми-2 продолжаются. К сожалению, обнаружить летчика и пассажира пока не удалось.

В настоящее время группировка сил и средств УТП РСЧС усилена до 290 человек и на 8 единиц техники, в том числе беспилотники и снегоходы. Об этом в сториз в Instagram сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Напомним, что в спасательной операции участвуют подразделения поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, ведомственной пожарной охраны УФСИН, МВД, Росгвардии, региональных Минприроды и Минздрава, органы местного самоуправления, добровольцы.

Около 8 часов экипаж ждет помощи. Спасатели прочесывают район жесткой посадки вертолета по квадратам, ареал поиска максимально сужен.

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