9 витрин и фасадов Ижевска, от которых веет новогодним настроением

Наш фотограф прошелся по предновогодним улицам Ижевска и сделал несколько снимков. Фото: Амир Закиров

В канун Нового года улицы Ижевска преобразились. Повсюду можно встретить тысячи огней: дороги украшены иллюминацией, на площадях и в скверах стоят блестящие елочки, а в окнах горожан мигают яркие гирлянды. Постарались и владельцы популярных магазинов – они украсили свои витрины, фасады и входные группы.

Наш фотограф прошелся по предновогодним улицам Ижевска и сделал несколько чудесных снимков. Редакция «Комсомолки» уже зарядилась праздничным настроением – предлагаем сделать это и вам, дорогие читатели.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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