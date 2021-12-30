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Общество30 декабря 2021 2:57

Новогоднюю елку установили у монумента Дружбы народов в Ижевске

Это произошло впервые
Источник:kp.ru
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Елку здесь установили впервые. Фото: Амир Закиров

Елку здесь установили впервые. Фото: Амир Закиров

В столице Удмуртии прямо у монумента «Дружба народов» появилась новогодняя елка. Здесь ее устанавливают впервые. Фотограф «Комсомолки» успел заснять процесс установки.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Высота елки составляет примерно половину от высоты памятника.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Читательница Екатерина поделилась фотографией уже установленной новогодней красавицы.

Фото: Екатерина Никитина

Фото: Екатерина Никитина

Уже завтра, 31 декабря, на елке зажгутся праздничные огни.

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