Новогоднюю елку установили у монумента Дружбы народов в Ижевске

Елку здесь установили впервые. Фото: Амир Закиров
В столице Удмуртии прямо у монумента «Дружба народов» появилась новогодняя елка. Здесь ее устанавливают впервые. Фотограф «Комсомолки» успел заснять процесс установки.
Фото: Амир Закиров
Высота елки составляет примерно половину от высоты памятника.
Фото: Амир Закиров
Читательница Екатерина поделилась фотографией уже установленной новогодней красавицы.
Фото: Екатерина Никитина
Уже завтра, 31 декабря, на елке зажгутся праздничные огни.
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