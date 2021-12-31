Гороскоп на 1 января 2022 года: Дев ждет удача, а Ракам стоит отказаться от тщеславия

Приятные встречи и подарки обещают звезды большинству знаков зодиака. Фото: pexels.com
Овен
Мужчинам астрологи советуют не злоупотреблять спиртным. Вам 1 января звезды сулят общение в коллективе, совместную работу или отдых. Женщины будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин.
Телец
1 января вас ждут приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Астрологи советуют возобновить работу над прерванным проектом, вы можете получить от него выгоду.
Близнецы
Напряженный день, поэтому необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми.
Рак
Вам 1 января необходимы развлечения или отдых. Астрологи советуют отказаться от суеты и тщеславия.
Лев
Первый день 2022 года прекрасно подходит для общения с друзьями, приема гостей. Астрологи предупреждают: будьте осторожны в обращении с финансами.
Дева
Вас ждет удача, подъем сил, возможность очаровывать окружающих. Это хороший день для встречи с друзьями. Звезды предсказывают вам неожиданный новогодний подарок.
Весы
1 января отношения с близкими и друзьями сложатся удачно. Однако звезды советуют не переедать и не увлекаться спиртным.
Скорпион
Звезды предвещают успех в любовных делах. У мужчин в первый день года возможны некоторые недоразумения с друзьями. Женщинам звезды советуют отказаться от новых знакомств.
Стрелец
Женщин ждет 1 января яркий путь к успеху. Мужчин звезды предупреждают о возможных проблемах со здоровьем.
Козерог
Благоприятный день для тех, кто, работает в сфере бизнеса. Вечером вероятны романтическая встреча или новое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения.
Водолей
Звезды рекомендуют в этот день закончить начатое. В общении с людьми проявляйте сдержанность, не настаивайте на своей точке зрения. Вас ждет сюрприз.
Рыбы
Для Рыб первый день 2022 года будет удачным во всех отношениях. Веселитесь и отдыхайте!
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