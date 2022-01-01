Как поздравили с Новым годом жителей президент страны и глава Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Накануне жители Ижевска и Удмуртии встретили Новый год. Конечно же, не обошлось без поздравлений президента страны Владимира Путина и главы Удмуртии Александра Бречалова.

Президент отметил, что жить в 2021 году пришлось в жестких условиях и выразил надежду на добрые перемены. Обращение Владимира Путина опубликовано на сайте Russia Today (18+).

«Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети – будущее России», — отметил президент.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в поздравлении сказал, что в этом году удалось завершить несколько проектов в республике.

«Год выдался разный: вместе с радостью и победами он принес нам и потери, и неудачи. Он учил нас терпению, пониманию, принятию. Самое главное – все перемены, которые произошли, позволили получить бесценный опыт, сделали нас сильнее и сплоченнее.

Весь год мы с вами убеждались, какие потрясающие люди живут в нашей республике: талантливые, энергичные, терпеливые, трудолюбивые», — высказался Александр Бречалов.

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