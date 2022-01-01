Четверо детей родились в Ижевске в новогоднюю ночь

Первый ребенок родился в 03:55

Два мальчика и две девочки родились в новогоднюю ночь в Ижевске. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Самое большое счастье для всех родителей – получить такой чудесный подарок на Новый год», — отметил глава региона.

Первым на свет появился мальчик в роддоме №2 Ижевска у жительницы Малопургинского района. Он родился в 3:55 утра.

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