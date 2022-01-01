Зампредседателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова продемонстрировала новогодний образ

Многие подписчики сравнили платье Ольги Абрамовой с молоком. Фото: страница Ольга Абрамовой в Facebook

Вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова продемонстрировала своим подписчикам в Facebook потрясающий новогодний образ. Она предстала в белом платье, которое многие сравнили с молоком. Итоги года она при этом подводить не стала, оставила только пожелания.

«Блестящий и лёгкий… пусть Ваш Новый год будет именно таким», — написала вице-премьер.

Комментаторы не остались равнодушны к образу Ольги Викторовны.

«Если я не ошибаюсь, то это....... МОЛОКО!!!? Да, ладно! Офигенное платье! И модель! И Женщина!», — восхищается Оксана (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

«Очень крутое фото!», — отметил Виталий.

«Потрясающий министр и красавица!», — прокомментировала Наталия.

А Павел поинтересовался, местное ли молоко использовано в образе вице-премьера. На это Ольга Абрамова ответила: «Конечно».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На будущее и любовь: рождественские гадания в 2022 году

Четверо детей родились в Ижевске в новогоднюю ночь

Дворы на улицах Гагарина, Ленинградской и Берша в Ижевске стали победителями конкурса «Чеберисто»