Зампредседателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова продемонстрировала новогодний образ

Многие подписчики сравнили платье Ольги Абрамовой с молоком. Фото: страница Ольга Абрамовой в Facebook
Вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова продемонстрировала своим подписчикам в Facebook потрясающий новогодний образ. Она предстала в белом платье, которое многие сравнили с молоком. Итоги года она при этом подводить не стала, оставила только пожелания.
«Блестящий и лёгкий… пусть Ваш Новый год будет именно таким», — написала вице-премьер.
Комментаторы не остались равнодушны к образу Ольги Викторовны.
«Если я не ошибаюсь, то это....... МОЛОКО!!!? Да, ладно! Офигенное платье! И модель! И Женщина!», — восхищается Оксана (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).
«Очень крутое фото!», — отметил Виталий.
«Потрясающий министр и красавица!», — прокомментировала Наталия.
А Павел поинтересовался, местное ли молоко использовано в образе вице-премьера. На это Ольга Абрамова ответила: «Конечно».
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