Более 3 тысяч жителей Ижевска приняли участие в гуляниях на Центральной площади 1 января

Праздничная программа завершилась салютом. Фото: Амир Закиров

Накануне, 1 января, в рамках новогоднего фестиваля «Вместе теплее» в Ижевске состоялась большая танцевальная программа «Время Х» (16+). Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сначала ижевчане танцевали под электронную музыку от ижевских диджеев BORISOV & UTYUUUG, а около 20:00 на сцену вышел один из самых популярных и востребованных диджеев России, резидент и хедлайнер самой нашумевшей вечеринки страны «РАШН СТАИЛ» – DJ Кашин.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

«Это была уникальная дискотека под открытым небом. Валил снег, поэтому светомузыка была шикарная. Играли не «попсу», которую можно услышать в любом клубе, а новинки электронной музыки. DJ Кашин отыграл сет в своем уникальном стиле. Горожане отреагировали обалденно – скакали, веселились, поднимали руки вверх. Всем понравилось», - рассказал ведущий вчерашнего вечера, известный в Ижевске организаторы фестивалей, опен-эйров, концертов и праздников Вова Йожж.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Праздничная программа завершилась фейерверком. По данным правоохранительных органов, в гуляниях на Центральной площади 1 января поучаствовали более 3 тысяч человек.

Сегодня, 2 января, в 19:00 на Центральной площади начнется «Карнавал звезд» (16+). На сцене выступит ижевская группа Kingsback, а также звездные гости из Казани – группа «Мураками».

«Мураками» очень любят Ижевск и они часто дают концерты, участвуют в местных опен-эйрах. Много лет возглавляют хит-парады и чарты различных музыкальных премий и радиостанций, принимают участие в фестивале «Нашествие». 2 января ижевчан ждет настоящая рок-вечеринка», – рассказала руководитель «Центра активных коммуникаций» Евгения Сундукова.

Напомним, в связи с проведением массовых мероприятий с 18:00 до 21:00 движение транспорта на участке улицы Пушкинской от улицы Красногеройской до переулка Широкого будет закрыто.

С полной программой новогодних мероприятий в Ижевске можно ознакомиться здесь или на сайте 2022.izh.ru.

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