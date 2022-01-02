Гороскоп на 3 января 2022 года: Овнам стоит отказаться от импульсивных решений, а Девы рискуют потерять деньги

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ОВЕН

Важно успокоиться и не принимать импульсивных решений. В целом день неплохой.

ТЕЛЕЦ

Воздержитесь от походов по магазинам. Лучше провести этот день в компании друзей.

БЛИЗНЕЦЫ

Стоит избегать любых конфликтов. На личном фронте все будет просто прекрасно.

РАК

Тихий спокойный денек. Звезды советуют отказаться от высоких физических нагрузок.

ЛЕВ

С утра вам покажется, что время тянется слишком медленно. Не наделайте ошибок в попытках его ускорить.

ДЕВА

Весьма вероятен личный финансовый крах. Будьте аккуратны с деньгами.

ВЕСЫ

В попытках угодить всем и каждому вы рискуете потерять себя. Будьте чуть более эгоистичны и рациональны.

СКОРПИОН

Придется делать чужую работу – это практически неизбежно. Звезды намекают на приятную встречу вечером.

СТРЕЛЕЦ

Для вас сегодня не существует невыполнимых задач. Смело беритесь за самые сложные и неоднозначные дела.

КОЗЕРОГ

Крайне высока вероятность неожиданной влюбленности. Маленький спойлер – она будет безответной.

ВОДОЛЕЙ

Звезды рекомендуют пресекать в себе любые попытки самокопания. Вам совершенно не за что себя бичевать – осознайте это наконец.

РЫБЫ

Прекрасный и продуктивный день. Звезды советуют провести его с семьей.

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