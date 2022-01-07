Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 20 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 7 января в республике выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусом. 152 человека выздоровели, 4 пациента скончались, 97 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 480 (+ 20 по отношению к утру 6 января)
Глазов — 3 438 (+10)
Шарканский район — 1 253 (+6)
Можга — 3 659 (+4)
Вавожский район — 744 (+2)
Завьяловский район — 2 842 (+2)
Сюмсинский район — 1 012 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 991 (+2)
Алнашский район — 1 052 (+1)
Глазовский район — 631 (+1)
Граховский район — 517 (+1)
Кезский район — 452 (+1)
Малопургинский район — 924 (+1)
Селтинский район — 760 (+1)
Воткинск — 4 186
Сарапул — 2 782
Увинский район — 2 742
Игринский район — 2 091
Воткинский район — 1 365
Балезинский район — 1 286
Можгинский район — 1 090
Камбарский район — 843
Сарапульский район — 757
Кизнерский район — 714
Каракулинский район — 659
Юкаменский район — 635
Красногорский район — 622
Дебесский район — 533
Киясовский район — 502
Ярский район — 498
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