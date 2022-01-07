Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 20 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 7 января в республике выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусом. 152 человека выздоровели, 4 пациента скончались, 97 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 480 (+ 20 по отношению к утру 6 января)

Глазов — 3 438 (+10)

Шарканский район — 1 253 (+6)

Можга — 3 659 (+4)

Вавожский район — 744 (+2)

Завьяловский район — 2 842 (+2)

Сюмсинский район — 1 012 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 991 (+2)

Алнашский район — 1 052 (+1)

Глазовский район — 631 (+1)

Граховский район — 517 (+1)

Кезский район — 452 (+1)

Малопургинский район — 924 (+1)

Селтинский район — 760 (+1)

Воткинск — 4 186

Сарапул — 2 782

Увинский район — 2 742

Игринский район — 2 091

Воткинский район — 1 365

Балезинский район — 1 286

Можгинский район — 1 090

Камбарский район — 843

Сарапульский район — 757

Кизнерский район — 714

Каракулинский район — 659

Юкаменский район — 635

Красногорский район — 622

Дебесский район — 533

Киясовский район — 502

Ярский район — 498

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