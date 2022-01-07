Гороскоп на 8 января: Скорпионам стоит избегать конфликтов, а Стрельцы почувствуют прилив сил

Что ждет наших читателей завтра? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Вам следует спокойнее относиться к ошибкам и поражениям. Без этого попросту невозможно расти и двигаться дальше.

ТЕЛЕЦ

Даже маленькая ложь сегодня может привести к большому скандалу. Откажитесь от походов по магазинам.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас поступит предложение, от которого невозможно отказаться. Однако отказаться все-таки стоит – просто прислушайтесь к совету звезд.

РАК

Идеальный день для любой умственной деятельности. По возможности вам следует сидеть дома и никуда не выходить.

ЛЕВ

Не доверяйте случайным прохожим. В целом день неплохой, однако вечером вероятны небольшие конфликты с домочадцами.

ДЕВА

Рисковать сегодня крайне не рекомендуется. В особенности это касается финансовых вопросов.

ВЕСЫ

Этот день придется провести в одиночестве. Возможно, на вас снизойдет удивительное откровение, которое в корне изменит вашу жизнь.

СКОРПИОН

Избегайте конфликтов. На личном фронте возможны значительные перемены.

СТРЕЛЕЦ

Вы почувствуете прилив сил – как душевных, так и физических. Стоит этим воспользоваться и решить наконец давнюю проблему.

КОЗЕРОГ

Не проходите мимо чужой беды – и очень скоро будете щедро вознаграждены. Идеальный день для занятий спортом.

ВОДОЛЕЙ

Доверьтесь своей интуиции. Планировать что-либо на сегодня бесполезно, поэтому не бойтесь импровизировать.

РЫБЫ

Вас ждет непростой и довольно нервный день, но вы обязательно справитесь и станете еще сильнее. Цените тот опыт, который дарит вам окружающая действительность.

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