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Общество8 января 2022 3:30

Относительно теплая погода ожидается 8 января в Ижевске

Рассказываем о погоде на день
Прозорова Дарья
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До рабочей недели осталось совсем немного, так что, успейте хорошенечко отдохнуть. Фото: pexels.com

До рабочей недели осталось совсем немного, так что, успейте хорошенечко отдохнуть. Фото: pexels.com

Сегодня суббота, 8 января. По данным удмуртского Гидрометцентра, минимальная температура воздуха составит -6 градусов. Также, ожидается небольшой снег. Небо будет облачным.

Ветер западный, 5 м/с.

Хороший день для прогулки, ведь в последующие дни обещают резкое похолодание. Уже ночью температура опустится до -18 градусов.

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