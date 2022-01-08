Относительно теплая погода ожидается 8 января в Ижевске

До рабочей недели осталось совсем немного, так что, успейте хорошенечко отдохнуть. Фото: pexels.com

Сегодня суббота, 8 января. По данным удмуртского Гидрометцентра, минимальная температура воздуха составит -6 градусов. Также, ожидается небольшой снег. Небо будет облачным.

Ветер западный, 5 м/с.

Хороший день для прогулки, ведь в последующие дни обещают резкое похолодание. Уже ночью температура опустится до -18 градусов.

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